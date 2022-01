Mosse Roma: Mourinho sogna un regalo Special dai Friedkin

José domani fa 59 anni e punta il francese ma occhio allo United Nuove idee anche su Nandez e Banega

Domani è il compleanno di José Mourinho, pronto a tagliare il traguardo dei 59 anni, il primo da “romano” acquisito, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L’ultima immagine significativa era quella nella pancia dello spogliatoio di Empoli, immortalato in un video che lo ritraeva stanco ma soddisfatto dopo la vittoria in trasferta in casa dei toscani. Ai tifosi giallorossi, però, forse piacerebbe immaginarlo domani intento a soffiare sulle candeline, magari in attesa di quel regalo (si fa per dire) che solo i Friedkin possono fargli recapitare. Certo, un allenatore che ha accumulato una fortuna, come è successo in questi ultimi venti anni allo Special One, può permettersi quasi tutto, ma tocca alla proprietà anabolizzare il suo spirito competitivo, fornendogli un altro acquisto che svolti ulteriormente la stagione della Roma. Finora l’allenatore portoghese ha avuto ragione. Gli arrivi dell’utile Maitland-Niles e del sontuoso Oliveira hanno cambiato il volto della squadra, che sembra più pronta ad affrontare i marosi del girone di ritorno, oltre che le avventure in Coppa Italia e Conference League. Così è comprensibile che un terzo colpo possa far innalzare ulteriormente il livello della rosa, consentendo magari di riprendere la caccia alla zona Champions. L’obiettivo principale finora era stato Kamara, ma proprio una ex squadra di Mourinho – il Manchester United – si è messa di traverso per provare a sedurre il centrocampista del Marsiglia. L’ingaggio richiesto - intorno ai 5 milioni – considerato il livello del calciatore, sembra essere più da Premier League che da Serie A, nonostante un contatto diretto fra il portoghese il calciatore – filtrato dalla tv francese – abbia provato a sondare il terreno. La chiave per preparare il pacchetto regalo destinato a Mourinho è Diawara: occorre che vada in prestito. In Italia piace alla Sampdoria (e non solo), visto che l’interesse del Valencia pare scemato. Occhio però a un ritorno di fiamma del Cagliari. In questo caso il grimaldello sarebbe Nandez. L’uruguaiano vorrebbe lasciare il Cagliari, ma lo scambio con il centrocampista – sulla via del ritorno dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione - pare difficile per via dell’ingaggio.