Moriero: “Se vendono Zaniolo forse hanno già in mente uno o due grandi acquisti”

"Mourinho lo accontenteranno, lo devono accontentare: Roma è piazza complicata, ripetersi non è mai facile. Ma la vicenda Zaniolo mi puzza un po’: magari lo vendono perché hanno già in mente uno o due grandi acquisti" dice Francesco Moriero intervistato da Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport.

"Partite pesanti, troppi tatticismi, calcio mediocre: si tifa per la maglia, non per lo spettacolo. Mi sono divertito un po’ vedendo l’Inter, della Roma in Conference mi ha emozionato il percorso più che il gioco: una volta mi emozionava Totti. Ci stiamo arrampicando sugli specchi, manca la materia prima"-