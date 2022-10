Moriero: “Compattezza contro verticalità. Abraham-Osimhen ora tornate al top”

"Mi aspetto una grande partita, l’Olimpico è magico in queste occasioni. - dice Francesco Moriero, doppio ex, intervistato da Salvatore Malfitano su La Gazzetta dello Sport . Per la Roma sarà un test importante perché il Napoli in questo momento è la squadra da battere, lo ha dimostrato sia per la proposta di gioco sia per i risultati ottenuti finora. È davvero bello ammirare una formazione italiana esprimersi così in campo, anche in Europa".