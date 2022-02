Moratti e il ritorno di Mourinho: “Le cose cambiano, i sentimenti restano”

L'ex presidente dell'Inter: "Verrà accolto come merita, sarà un'emozione grandissima e diversa anche per lui"

Stasera José Mourinho tornerà per la prima volta a 'San Siro' da avversario dell'Inter, ben 4293 giorni dopo l'ultima volta. "Dovrò gestire le emozioni", aveva detto lo Special One dopo il match con il Lecce. Le stesse che probabilmente dovrà gestire anche Massimo Moratti, presidente in nerazzurro dell'allenatore della Roma. L'ex numero uno dell'Inter ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': "Sarà una emozione grandissima accogliere José a Milano, come fare un tuffo nei ricordi. Siamo diventati quasi la stessa cosa. Nessuno potrà mai cancellare quello che abbiamo vissuto insieme: il tempo te lo fa vedere da una diversa prospettiva, ma i sentimenti restano gli stessi".