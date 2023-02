Morandi: “Amadeus voleva Mourinho a Sanremo. Alla Roma sta facendo molto bene”

Il noto cantante aggiunge: "Non è solo un allenatore, è un artista, è un motivatore, uno psicologo. Mio figlio Marco lo adora"

Gianni Morandi, co-conduttore al Festival di Sanremo in corso in questa settimana, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il noto cantante italiano si è soffermato anche sulla figura dell'allenatore della Roma, José Mourinho. Il conduttore del Festival e tifoso interista, Amadeus, avrebbe voluto lo Special One a Sanremo. Ecco le parole di Morandi su questo passaggio: