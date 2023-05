Monza non si accontenta, ma Palladino sul rinnovo prende ancora tempo

Il Monza aritmeticamente salvo non è automaticamente in vacanza, scrive Matteo Brega su La Gazzetta dello Sport. Tutt’altro. L’ambizione della società mischiata a quella di Raffaele Palladino e dei giocatori obbligherà la Roma a tenere altissima la concentrazione questa sera. Lo U-Power Stadium - in origine Brianteo, inaugurato il 28 agosto 1988 proprio contro la Roma in una partita di Coppa Italia finita 2-1 - sarà quasi esaurito per festeggiare la permanenza in Serie A e per applaudire la squadra. Palladino, per altro, verrà premiato prima della partita come “Allenatore del mese di aprile” (brianzoli in vetta nel periodo insieme con Atalanta e Roma, 10 punti fatti). L’a.d. Adriano Galliani nei giorni scorsi ha rivelato di aver fissato premi per l’ottavo e il decimo posto. Con il primo si diventa testa di serie nella prossima edizione della Coppa Italia, con il secondo si finisce nella parte sinistra della classifica.