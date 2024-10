Monza, Nesta: “Mi aspetto una Roma aggressiva, ma a noi servono i 3 punti”

Due anni fa il Monza vinse la sua prima (storica) partita in Serie A alla settima giornata. Proprio ciò che spera di fare oggi con la stessa tempistica Alessandro Nesta, ultimo in classifica e ancora a secco di successi, scrive Matteo Delbue su La Gazzetta dello Sport. L'ex laziale ritrova la Roma dopo gli emozionanti derby da calciatore: contro i giallorossi il tecnico del Monza ha collezionato 12 vittorie, 10 sconfitte e 8 pareggi con le maglie di Lazio e Milan. "Ho altri pensieri - ha tagliato corto Nesta -. La partita è importante per dare un segnale: le prestazioni finora ci sono state, ma ora serve una vittoria. Io a rischio esonero? È successo ad An-celotti, può succedere anche a me. Sono ultimo e so come funziona il calcio, ma venderò cara la pelle". Poi Nesta ha dribblato con una battuta una domanda sulla designazione arbitrale di La Penna di Roma: "Magari è laziale - ha sorriso -. A parte gli scherzi, ho ben altro a cui pensare: mi aspetto una Roma aggressiva e dovremo farci trovare pronti".