Monza, Galliani e i giorni del Condor: Boey, Rovella e poi…

Occhio. Occhio davvero, perché da oggi - per il Monza - partono “I giorni del Condor”, scrive Matteo Della Valle su La Gazzetta dello sport. Come fosse una Macchina del Tempo che si riattiva sempre e non s’inceppa mai, le ore che ci dividono dalla fine del mercato sono quelle che Adriano Galliani ha sempre sfruttato alla grande come grandi sono stati i titoli di giornale che hanno accompagnato gli agganci fatti col Milan, da Robinho a Nesta a Kakà, Bonaventura , a suo modo anche Nocerino. Il suo Monza , ancora inchiodato a zero in classifica, sicuro che Stroppa debba ancora andare avanti nel proprio tragitto, cerca ancora colpi: almeno quattro, forse cinque. Altri tasselli, insomma, da aggiungere al mercato pantagruelico visto fino ad ora. Serve il Condor allora, Adriano Galliani: e la storia è, da sempre, dalla sua.

Boey, Rovella e... Cinque obiettivi dicevamo: il primo della lista arriverà in prestito dalla Juventus e si tratta di Niccolò Rovella: si attendono solo gli ok definitivi (legati a Paredes in bianconero) per una trattativa avviata da tempo. Fari puntati anche su Sacha Boey, ventunenne camerunese, nato in Francia, terzino destro del Galatasaray sul quale il... mercato del Monza ha messo gli occhi da svariate settimane con la concorrenza dell’Udinese. Ma le valutazione per dare densità e muscoli alla Terra di Mezzo riguardano anche Bakayoko (Milan) e William Carvalho (Real Betis), due che restano sul taccuino di Galliani e il cui arrivo (eventuale, di uno) potrebbe diventare possibile. E poi? Attenzione alla zona offensiva. E attenzione ai Giorni del Condor: se è vero, che in avanti, viene monitorata la pista di Marcos André del Valencia è altrettanto assodato che arriverà una punta. Mauro Icardi sembra sempre più vicino al Galatasaray però questi sono i Giorni del Condor. Tutto è possibile. Forse fattibile.