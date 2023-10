Monza e Slavia da tutto esaurito

Quasi 180mila per le prossime tre gare in casa. L'Olimpico risponde sempre presente

Redazione

Oltre 120mila persone in 4 giorni, quasi 180mila per le prossime tre gare in casa. L’Olimpico risponde sempre presente, come del resto è una consuetudine oramai consolidata scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.. Roma-Monza va infatti verso il sold out, con 62mila biglietti già venduti e pochissimi tagliandi ancora a disposizione.

Stesso discorso per la gara della prossima settimana contro lo Slavia Praga, in Europa League, con le due squadre appaiate in vetta al girone a punteggio pieno. Mentre per Roma-Lecce del prossimo 5 novembre siamo a circa 58mila biglietti venduti.

