Montella: “Mourinho alla Roma farà grandi cose”

L'ex centravanti e tecnico giallorosso: "Josè riesce a compattare la squadra in maniera eccezionale, come nessuno"

"Roberto Mancini è partito da zero e ha proposto un calcio propositivo, ci è riuscito attraverso un percorso e creando un gruppo unito: è difficile farlo nei club, figuriamoci in nazionale. E’ lui il fuoriclasse dell’Italia". Mourinho a Roma che effetto le fa? "Riesce a compattare la squadra in maniera eccezionale, come nessuno riesce a togliere la responsabilità dai giocatori e farli rendere al meglio. A Roma mi incuriosisce vederlo anche per questo: l’alchimia sarà decisiva, può fare grandissime cose".