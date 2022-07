Molto nervosismo, è un test corrida. Contro lo Sporting la prima sconfitta

Contro un avversario di spessore come lo Sporting (Champions League), ma con un nervosismo dilagante che non fa mai bene. Per alcuni versi è sembrata la fotocopia dell’amichevole con il Porto dello scorso anno, quando le risse si sprecarono. Esattamente come ieri, con almeno tre focolai accesisi ad intermittenza (e tante altre situazioni al limite). La Roma un po’ ha reagito alle provocazioni, un po’ si è lasciata andare. Ne è venuta fuori la solita squadra da combattimento, che poi è lo specchio del suo allenatore. Ma forse anche troppo per un’amichevole. Così la partita è stata spesso spezzettata, soprattutto nella ripresa, quando i biancoverdi l’hanno vinta in extremis con un gol di Tabata al 41’ della ripresa.