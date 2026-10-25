A dare la scossa ci hanno pensato con i cambi due difensori argentini: Molina, ma soprattutto Balerdi. Leandro è il secondo difensore della Roma a segnare una doppietta al Napoli dopo Agostino Di Bartolomei (nel 1983) - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Molina, invece, ha messo la giusta energia sulla fascia sinistra. Garra e cuore. "Avere cinque argentini in squadra è bellissimo - dice lo stesso Molina - Noi ci mettiamo il sangue, vogliamo sempre vincere, anche se si parte dalla panchina". Come lui a Napoli, del resto. "Questa alternanza la vivo tranquillamente, sono venuto qui per dare un mano. Ho sempre giocato a destra, ma se il mister mi chiede di andare a sinistra va bene lo stesso. Alla fine penso che il pareggio sia giusto, anche il Napoli ha fatto una grande partita. Un punto su questo campo può essere importante". E i sogni della Roma? "lo ci credo tanto in questa squadra, ma dobbiamo lavorare e continuare a pensare di vincere ogni partita. Se tutti avremo la stessa voglia, ci saranno grandi possibilità".