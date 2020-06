Modric: “Zaniolo è talento puro, Totti tra i miei preferiti di sempre”

Luka Modric in campo è un inno alla semplicità, all’eleganza e alla tecnica: è Pirlo dieci anni dopo Pirlo, Federer senza racchetta, neoclassicismo con pallone. Il suo libro, da qualche giorno disponibile anche in italiano, racconta la storia di un uomo in linea con il calciatore: una persona semplice nel senso buono del termine, che ha scelto due punti di riferimento – la moglie Vanja e il pallone – e intorno a loro ha costruito il suo mondo. Ecco uno stralcio delle sue parole a “La Gazzetta dello Sport”.

Il piccolo Luka Modric era milanista. In Italia si è parlato molto della possibile firma con Milan o l’Inter. Quanto è stata vicina?

Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente… e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente, la priorità è sempre stata Madrid.

E l’Italia, è ancora un riferimento?

Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan. Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa. Ho un gruppo WhatsApp con i croati e mi sento sempre con Brozovic, con Badelj, con Pasalic che è formidabile e finalmente ha trovato il club giusto.

Calciatori preferiti?

Mi sono sempre piaciuti i giocatori di stile. Totti, Del Piero, Pirlo. Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Zaniolo, talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer.

Adesso, futuro. Chi vincerà Champions e Serie A?

In Champions vedo bene il Psg, anche se non giocherà fino ad agosto, poi facile dire Barcellona e Bayern. Occhio all’Atletico Madrid… e naturalmente tra i favoriti ci sarà chi passa tra il City e noi del Real. Per la A, la Juve è favorita, anche se per la competizione forse sarebbe bene che vincesse la Lazio o l’Inter….