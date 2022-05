Mkhitaryan virtualmente dell’Inter

Il biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi, è stato sufficiente per lasciare indietro la Roma

Mkhitaryan è virtualmente un calciatore dell’Inter, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport . Il biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi, è stato sufficiente per lasciare indietro la Roma. Tanto che è arrivato anche il passaggio burocratico che di regola avviene nel caso dei calciatori a parametro zero: l’Inter infatti ha avvisato la Roma della trattativa per il centrocampista armeno.

Quando avviene questo step, è perché si ha la certezza di portare a termine l’operazione. All’Inter non hanno più dubbi, in questo senso. Le ultime ore sono state ancor più rassicuranti: in viale della Liberazione sono convinti che non ci sarà rilancio da parte della Roma in grado di spingere Mkhitaryan al ribaltone. Non resta dunque che aspettare l’ufficialità.