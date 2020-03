Mkhitaryan, un dolce papà in attesa del suo futuro: Roma o Arsenal?

Il pensiero in questi anni è sempre andato lì, a papà Hamlet. Perché quando se n’è andato per un brutto male a soli 34 anni, Henrikh di anni ne aveva solo 7. E quando pochi giorni fa ha avuto la gioia di diventare a sua volta padre, Mkhitaryan non ha esitato neanche un attimo e ha chiamato il figlio proprio come suo papà: Hamlet. Ed a lui, in questi giorni, si sta dedicando a casa sua, sfruttando questo momento difficile per tutto il paese. Ad ora – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – non pensa al futuro: la oma farebbe di tutto per trattenerlo, soprattutto ora che ha scoperto la sua importanza. Ma ci sono due ostacoli: Arteta, tecnico dell’Arsenal che lo rivorrebbe, e la valutazione dei ‘Gunners’ di 20 milioni, non pochissimi per un giocatore di 31 anni con più di qualche acciacco fisico.