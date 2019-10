Mkhitaryan, tendine k.o.. Pellegrini, out due mesi

Giornata peggiore, per Paulo Fonseca, non poteva esserci: nel giro di tre ore la Roma ha avuto la certezza che Pellegrini non ci sarà per i prossimi due mesi e che per tre settimane dovrà fare a meno anche di Mkhitaryan, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. La buona notizia, almeno, a Fonseca l’ha data Davide Zappacosta, che dopo un mese è tornato a lavorare con i compagni. Ne avrà ancora per qualche settimana Perotti, che però ha ripreso a correre e inizia a vedere la luce. Per Ünder, infine, appuntamento a dopo la sosta.