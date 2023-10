Mkhitaryan, l’ex silenzioso che Mourinho rimpiange

Non è mica l’unico ex della partita, Romelu Lukaku. C’è spazio, in questo Inter-Roma, anche per un grande rimpianto di José Mourinho: Mkhitaryan. L’armeno vive in serenità l’avvicinamento a questa sfida. Nell’Inter è considerato un intoccabile: il turnover non lo riguarda, come riporta La Gazzetta dello Sport.