Mkhitaryan k.o. Cristante rinnova: 2024

La Roma si sta allenando con la testa alla sfida contro la Juventus. Una buona notizia e una brutta per Fonseca nella settimana che porta al big match contro i bianconeri in programma domenica sera (ore 20.45) all’Olimpico, come riporta La Gazzetta dello Sport.

La buona è che Nicolò Zaniolo ce la farà nonostante si sia allenato a parte rispetto al resto della squadra. La brutta riguarda invece Henrikh Mkhitaryan che non si è visto in campo, ma ha fatto gli attesi esami strumentali. Il verdetto è senza replica e parla di una lesione al retto femorale della coscia sinistra: l’armeno verrà valutato giorno per giorno ma appare chiaro che non sarà disponibile per domenica.

Ci potrebbe essere invece Bryan Cristante (comunque al massimo in panchina) che anche ieri si è allenato con il resto del gruppo. Il centrocampista, che non gioca dal 20 ottobre (contro la Samp), ha rinnovato con la Roma allungando il suo contratto fino al 2024.