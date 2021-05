Mkhitaryan in extremis, la Roma aggancia l’Europa

L’armeno al 40’ s.t. pareggia i conti con lo Spezia. Nella prossima stagione Mou in Conference League

Proprio all’ultima fermata la Roma sale sul treno che porta in Europa, scrive Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. Il convoglio stava ormai partendo senza i giallorossi, ma 5 minuti prima che fosse troppo tardi Mkhitaryan ha segnato il gol che ha consentito alla Roma di chiudere davanti al Sassuolo per differenza reti. Ieri, contro uno Spezia salvo e in clima di festa, la Roma credeva forse di poter giochicchiare in attesa del 90’: il vantaggio nella differenza reti con il Sassuolo rendeva quasi certa la qualificazione europea anche con un pareggio al Picco. Ma i giallorossi hanno interpretato malissimo la gara e si sono fatti sorprendere dagli avversari. Lo Spezia ha saputo trovare la più dolce delle motivazioni: il gusto di giocare a calcio a prescindere dalle necessità di classifica o dal rispetto dei valori dello sport. Il vero protagonista della serata giallorossa è stato Daniel Fuzato, il terzo portiere che si è preso la scena con alcune parate decisive. Insomma, l’era Fonseca termina con una prestazione che è lo specchio della situazione della Roma: sprazzi di qualità in un mare di confusione e di errori. Mourinho avrà preso nota: c’è parecchio lavoro da fare.