Mkhitaryan è un acquisto da 10 e lode: “Più gioco e più miglioro”

A 31 anni l’esperienza italiana ha dato a Mkhitaryan una seconda vita: come uomo, visto che a Roma è nato il suo primogenito, e come calciatore, considerato il rendimento, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Contro la Fiorentina l’obiettivo è arrivare in doppia cifra di gol.

Mkhitaryan infatti è a nove centri stagionali (più 5 assist), tutti in campionato. Gli manca una sola rete per arrivare a 10, un traguardo significativo perché dal 2016-17 non segna così tanto. Quell’anno allo United furono 11, un obiettivo ampiamente alla portata considerando anche l’Europa League.

Quando Mino Raiola gli ha prospettato la possibilità di restare non ci ha pensato due volte: “O rimango o torno all’Arsenal”, ha detto. Miki ha accettato un contratto da 3 milioni con bonus legati a gol e assist.