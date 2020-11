Mkhitaryan come il vino: più invecchia, più è buono

La carta d’identità di solito non concede sconti, scrive Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport. Tutti invecchiano, anche i migliori.

Henrikh Mkhitaryan, 31 anni, avrebbe però qualcosa da obiettare. L’armeno della Roma, infatti, non era mai partito così bene in carriera tra Bundesliga, Premier League e Serie A. Nelle prime sette giornate ha partecipato attivamente a ben sette gol: tre, tutti nell’ultimo turno contro il Genoa, li ha realizzati in prima persona, mentre in quattro occasioni ha fornito il passaggio decisivo per la rete di un compagno.

Tutto ciò si traduce al fantacalcio con una media di 8,78 punti a partita in dono ai Magic allenatori. Mkhitaryan è insieme a Veretout il miglior giocatore della Roma per fanta-media e nel ruolo di trequartista fanno meglio di lui in Serie A, tra chi ha giocato almeno 5 partite, solo Gomez, Djuricic e Joao Pedro.