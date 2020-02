Mkhitaryan c’è: “Roma, ora ti voglio dare gol e vittorie”

Sarà soprattutto la loro sfida. Quella dei trequartisti, dei piedi che inventano e dei giocatori che fanno gol e li fanno fare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

E se da una parte ci sono Gomez e Ilicic a disegnare i sogni, dall’altra la Roma non vede l’ora di affidarsi del tutto a Mkhitaryan. Perché l’armeno non è riuscito ad avere mai continuità a causa degli infortuni. E perché è proprio lui che può regalarle qualcosa in più dal punto di vista dell’imprevedibilità. E dei gol.

“Mi sento meglio, ora voglio fare di tutto per aiutare la squadra: gol, assist e vincere le partite. Mi dispiace essere mancato in occasioni importanti come il derby o la Juventus. Ma ho lavorato tanto per tornare” dice l’armeno.

E lo ha fatto con il Bologna, segnando anche lì. “Ma avrei preferito vincere la partita – continua –. Nel calcio tutto è possibile, anche passare dalla gara con la Lazio ai due k.o. successivi. Un giorno ti senti bene, poi la settimana dopo offri una prestazione diversa. Ora dobbiamo vincere le prossime gare“. Iniziando magari domani da Bergamo, dove Mkhitaryan sarà l’esterno sinistro nel tridente d’attacco: “Conosciamo l’importanza di questa gara. Dobbiamo vincerla, anche se non sarà facile. La squadra ha tanta qualità, dobbiamo lavorare”tutti insieme e pensare positivo”.

Tra l’altro, restando in tema di trequartisti, ieri Zaniolo ha svolto la visita di controllo a un mese esatto dall’infortunio alò ginocchio. L’ok di Mariani permetterà di passare alla fase due, quella del recupero funzionale. Un sorriso che fa il paio con l’amarezza di Javier Pastore, che invece è costretto a convivere con un dolore all’anca che non passa e gli rende complicato non solo allenarsi e giocare, ma anche compiere gesti normali nella vita quotidiana. Un dolore, che, di fatto, lo tiene fuori da novembre (salvo sporadiche apparizioni).