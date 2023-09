Mistero Paredes. L’argentino fatica a far rimpiangere le qualità di Matic

Alla terza volta in giallorosso, il campione del mondo delude. E costringe Cristante fuori ruolo

Che il calcio ormai sia cambiato, lo raccontano anche le tecnologie, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Prendete il caso di Leandro Paredes che insieme ai suoi compagni di squadra dell’Argentina, per abituarsi all’altitudine dello stadio Hernando Siles di La Paz – 3.637 metri di altitudine sul livello del mare – appena arrivati in Bolivia si sono fatti immortalare ad alcuni tubi che consentivano loro di respirare ossigeno per evitare il contraccolpo dell’aria rarefatta nel match giocato ieri e valido per le qualificazioni mondiali. Il problema è che nella Roma, l’alibi dell’altitudine non funziona. Il regista argentino, infatti, finora sta facendo rimpiangere "il signor Matic" – tanto per usare la formulazione cara a José Mourinho, scottato dall’addio di uno dei suoi veterani.

Se si pensa che Paredes è stato in fondo l’unico acquisto del club giallorosso in estate (gli altri sono arrivati in prestito oppure da svincolati), è ovvio che le aspettative siano alte. Non tanto per i 2,5 milioni del cartellino (più altri due milioni di bonus) o per gli 8 milioni d’ingaggio (quelli che prendeva al Psg) e che spalmerà in giallorosso fino al 2025, ma per quella leadership che un regista di centrocampo deve avere. Non a caso lo scorso anno è stato prestato dal Psg alla Juventus che, visto il rendimento non all’altezza delle aspettative, non ha mai pensato a riscattarlo.

Insomma, la terza avventura nella Roma potrebbe essere decisiva per Paredes, che nelle prime tre giornate complessivamente ha deluso. Tra l’altro, dal punto di vista tattico, la sua posizione in campo ha costretto Bryan Cristante a spostarsi dalle zolle di frangiflutti davanti alla difesa per fare la mezzala, con un comprensibile calo di rendimento.

