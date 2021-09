Mister di successo, nessuno come Mou: primo per vittorie e trofei

Tra i venti allenatori della Serie A, quattro hanno vinto più della metà delle partite. Allegri, Gasp e Pioli: che scatto

Redazione

Sei vittorie nelle sei partite ufficiali giocate, tra campionato e Conference League. Per il tecnico portoghese, l’ottimo avvio di stagione alla guida della Roma è un granello di polvere in una carriera che ha appena superato le mille partite, 1.001 per la precisione. Beh, il vecchio Mou a vincere è abituato. Di più: attualmente è l’allenatore più vincente su una panchina italiana. Il curriculum parla di 25 trofei sparsi tra Portogallo, Inghilterra, Italia, Spagna, una bacheca nemmeno minimamente paragonabile a quella degli altri tecnici di Serie A. Per sistemare quei trofei sulle mensole, Mourinho ha vinto tante partite. Anzi tantissime, come nessun altro: 637 successi.

Il secondo allenatore più vincente del campionato è Massimiliano Allegri: in carriera, ha vinto il 53,62% delle partite ma il suo rendimento è salito vertiginosamente con la Juventus. Sul terzo gradino del podio l’ancora giovane curriculum di Simone Inzaghi, che ha tre trofei in bacheca e una percentuale di successo del 53,33%. Ce n’è solo un altro che ha vinto più della metà delle partite in cui ha allenato, e cioè Luciano Spalletti, con il 50,16%.

Gasperini è sesto per percentuale di vittorie in carriera (con il 44,85%) ma con la Dea il rendimento sale al 52,89%. Ancora più clamoroso il dato di Pioli: soltanto tredicesimo con il 39,42% in carriera, ma in rossonero sale al 55,43% di vittorie. Pioli, però, non ha ancora alzato alcun trofeo. Non è l’unico: attualmente in Serie A ci sono altri sette allenatori che non hanno mai vinto un campionato o una coppa. Si tratta di Mihajlovic, Juric, Italiano, Zanetti, D’Aversa, Gotti e Thiago Motta.