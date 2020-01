Missione Januzaj, in arrivo Villar. Offerto Mandragora

L’impressione è che il terremoto Diawara, giunto a pochi giorni di distanza da quello Zaniolo, stia letteralmente scompaginando i piani a Trigoria, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Fonseca ha chiesto apertamente due acquisti e la dirigenza deve correre ai ripari su due fronti. Ogni operazione che il club giallorosso sta portando avanti è fatta con la formula del prestito con diritto di riscatto, che magari si può trasformare in obbligo solo a determinate condizioni.

Sul fronte attacco, insieme a Politano, il nome più caldo è quello di Januzaj della Real Sociedad, per cui i giallorossi hanno spedito emissari in Spagna per proporre il prestito con diritto si riscatto a 12 milioni. Gli spagnoli, però, vorrebbero almeno un milione subito come oneri. Monitorati sempre Dilrosun dell’Herta Berlino e Shaqiri del Liverpool, ma per motivi diversi sembrano operazioni più complesse. Per l’attacco, è in arrivo anche il baby estone Jurgens, classe 2003, ceduto dal Verona.

In mediana, è ad un passo Villar dell’Elche, 21 anni, su cui la Roma investirebbe 5 milioni, ma sarebbe arrivato a prescindere dal caso Diawara. Per sostituire quest’ultimo, invece, è stato offerto Mandragora, su cui però c’è anche la Fiorentina, mentre sulla seduzione Paquetà parliamo a parte. Offerto anche Vecino dell’Inter ma, al netto della freddezza dei rapporti fra le sue società dopo il caso Spinazzola, l’uruguaiano non interessa. Che però il reparto abbia bisogno di rinforzi lo fa capire anche la tentazione che c’è a Trigoria di riportare alla base Nzonzi, dopo la rottura col Galatasaray. Il francese piace anche al Rennes e al West Ham, ma resta un’ipotesi anche quella del ritorno, anche se molto difficile. Infine, per la difesa, si sta sondando anche Cyrus Christie, 27 anni, terzino destro del Fulham, inglese naturalizzato irlandese. Manco a dirlo, la richiesta della Roma è stata quella del prestito, ma il club londinese ci sta pensando su.