Missione fiducia per Abraham e Belotti

C’è anche la questione dei gol in casa Roma, che sta diventando a dir poco preoccupante. La squadra giallorossa, riporta La Gazzetta dello Sport, dopo 15 giornate ha segnato appena 18 reti, alla media di 1,2 a partita. Per un club che aspira a tornare in Champions francamente troppo poco, come si capisce anche dal fatto che l'attacco giallorosso è il decimo del campionato (più dei giallorossi ha segnato anche la Salernitana, tanto per intenderci). Per un po' la Roma creava anche molto, tanto che negli expected goals era addirittura in vetta alla classifica. Poi si è fermata anche a livello di produzione offensiva. È evidente, però, che per migliorare bisogna recuperare se non il miglior Abraham, almeno un giocatore accettabile (cosa che in questo inizio di stagione l'inglese non è praticamente stato quasi mai). E poi ridare fiducia anche a Belotti, che sembra la controfigura del giocatore che ha segnato 113 gol con il Torino.