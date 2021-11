Missione Abraham, Mourinho lo vuole più cattivo e preciso: “Come un mostro”

Il centravanti della Roma: "Per Josè devo spaventare i difensori"

"Mourinho mi ha detto che sono un ottimo giocatore e mi ha suggerito di diventare più cattivo, una specie di mostro".Abraham ha parlato dal ritiro della nazionale inglese e ha svelato come Mou sta provando a tirare fuori il meglio da lui. "In campo non si può essere gentili - ha aggiunto l'inglese - serve carattere, devi spaventare i difensori". Finora Abraham ha segnato 5 gol in 17 partite, non tantissimi per un centravanti pagato 40 milioni (più 2 di bonus) e con il compito di spostare l’inerzia delle partite, come riporta Andrea Pugliese su la Gazzetta dello Sport.Ma è anche vero che l’inglese ha aperto anche un bel conto con la fortuna, avendo preso la bellezza di sette legni, il che cambierebbero radicalmente anche la valutazione attuale della sua stagione nel caso in cui invece fossero stati tutti gol. Di certo Abraham deve trovare maggiore precisione nella conclusione e diventare più egoista. Un pizzico di egoismo in più lo aiuterebbe a migliorare i suoi numeri, che per un attaccante sono tutto.