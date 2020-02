Mirante torna tra un mese. Tifosi: in mille a Bergamo

Saranno più di mille i tifosi della Roma che domani andranno a Bergamo per la sfida all’Atalanta, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Detto che Cristante non ci sarà per squalifica e che, in tema di centrocampisti, dopo la partita contro l’Atalanta si capirà di più dei tempi di recupero di Diawara. L’operazione appare scongiurata, anche se nei prossimi giorni un test impegnativo sui cambi di direzione darà il parere finale, ma al momento non si sa quando il calciatore potrà tornare a disposizione di Fonseca. La Roma spera, al massimo, entro due o tre settimane, ma certezze non ce ne sono.

Entro un mese, invece, dovrebbe rivedersi Mirante, operato un paio di giorni fa al menisco. A 37 anni sa quanto la riabilitazione sia, per lui, ancora più delicata, quindi non affretterà i tempi. Stesso discorso per Zappacosta: il suo recupero, dopo la lesione al crociato, è ormai alle battute finali, ma prima di metà o fine marzo non si rivedrà con i compagni.