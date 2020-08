Mirante positivo, il rientro dalle vacanze agita la Roma

Dopo le prime voci che hanno cominciato a rincorrersi, Antonio Mirante ha deciso di annunciare la sua positività al Covid-19 con un videomessaggio: “Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i compagni” riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ora è a casa, ma è logico che adesso al Bernardini ci sia apprensione. E’ vero che la Roma ha sempre rispettato tutti i protocolli, testando calciatori, staff e dipendenti, ma è vero anche che il ritorno dalle vacanze da parte dei componenti del “gruppo squadra” una certa agitazione la crea, anche perché Mirante ha incontrato nei giorni scorsi alcuni compagni tra cui il nuovo acquisto Pedro.

Ieri è tornato a Roma dalla Croazia Dzeko, che ha trascorso a Dubrovnik qualche giorno con gli amici e alcuni compagni di nazionale, con moglie e figli rimasti in Italia perché la compagna Amra è prossima al parto. Subito tampone a Fiumicino per lui, il prossimo a Trigoria tra un paio di giorni. Stesso discorso per tutti i calciatori che, a scaglioni, torneranno dalle ferie. Ieri è rientrato anche Lorenzo Pellegrini, che era in Sardegna con Spinazzola, Kolarov e Mkhitaryan, poi toccherà agli altri. In Sardegna anche Zaniolo, Juan Jesus ed Ibanez, ad Ibiza ci sono Santon e Perotti, Pau Lopez ha fatto un viaggio itinerante tra Portogallo e Spagna, Veretout è in Francia, Mancini e Cristante sono a Forte dei Marmi.