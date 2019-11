Mille agenti per evitare ogni rischio

Nonostante la trasferta sia vietata ai residenti in Campania, inutile dire che la sfida tra Roma e Napoli sia considerata a rischio per l’ordine pubblico, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Per questo, ci sarà particolare attenzione per i circa duecento tifosi partenopei che andranno nell’area loro dedicata, e per i tanti che prenderanno posto in tribuna. Così, oltre ai circa ottocento steward che la società giallorossa metterà al lavoro, saranno quasi un migliaio gli esponenti delle forze dell’ordine chiamate a vigilare sull’Olimpico, per evitare che le sue tifoserie vengano in contatto. Inoltre, già da ieri sera sono cominciate le operazioni di bonifica nell’area del Foro Italico per evitare che siano state nascosti oggetti utili per eventuali agguati.