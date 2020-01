Mille agenti e 800 steward per 60.000 spettatori

Questa sera nel match tra Roma e Juventus si rivedranno quasi sessantamila spettatori all’Olimpico e dal punto di vista della sicurezza tutto dovrà essere perfetto. Per questo è prevista la presenza di circa mille agenti e di ottocento steward, messi a disposizione dal club ospitante. Per i tifosi ospiti è predisposto il parcheggio in via Macchia della Farnesina, con afflusso e deflusso da Ponte Milvio. L’uscita sul Grande Raccordo Anulare predisposto per chi arriverà da fuori è quello della Salaria. I cancelli – sottolinea ‘La Gazzetta Sportiva’ – saranno aperti alle 18.30 e nelle zone nei pressi dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici e di bevande in bottiglia mentre l’area intorno all’impianto verrà bonificata per evitare brutte sorprese dell’ultim’ora. In tribuna stampa, invece, ci saranno oltre duecento giornalisti accreditati provenienti da oltre venti Paesi del mondo. Ieri notte, inoltre, gli addetti sono stati al lavoro per preparare al meglio il terreno di gioco, visto che nel pomeriggio avevano giocato Lazio e Napoli.