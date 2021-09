Milito: “Mourinho è ancora nella chat del Triplete, lo avrei rivoluto all’Inter”

L'ex attaccante nerazzurro: "È perfetto per la Roma, saranno un osso duro per tutti e i tifosi sono già ai suoi piedi"

Redazione

José Mourinho in Italia ha già fatto la storia con l'Inter, ora spera di ripetersi con la Roma. Uno dei suoi primi punti fermi è stato Diego Milito, attaccante da sogno nell'anno del Triplete. L'argentino ha parlato del suo ex tecnico in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Quindi nella griglia campionato mette l’Inter in prima fila? "Primissima. Lotterà per lo scudetto anche perché, nonostante le cessioni pesanti, per me si è rinforzata bene: vedo una squadra vera. Ci sono tante formazioni attrezzate, dal Milan alla Roma, senza tralasciare la Juve che si riprenderà, ma l’Inter è lì".

Avrebbe mai pensato di vedere Mou in una panchina italiana diversa da quella dall’Inter? "A me sarebbe piaciuto rivederlo in nerazzurro per tutto quello che abbiamo passato insieme. Ma Roma è una piazza adatta a lui e adesso la sua squadra diventa un osso duro per tutti. Oltre alla bravura e alla preparazione, ha quel tocco speciale e unico. La capacità di dare entusiasmo: si vede già come la tifoseria sia tutta ai suoi piedi".

Ma adesso che allena la concorrenza, è ancora nella chat nerazzurra dei tripletisti? "Certo. Quello è il nostro modo di tenerci in contatto. Così adesso dopo ogni vittoria gli facciamo gli auguri in chat".