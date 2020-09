Milik alla Roma spinge Dzeko alla Juve

Al campo centrale di Trigoria vincono tutti, scrivono Carlo Laudisa e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Vince la Roma, che ottiene il sì di Arek Milik (condizionato però alla visita medica di oggi richiesta dalla Roma). Vince la Juventus, che assapora l’intesa con Edin Dzeko, mentre Luis Suarez muove i suoi primi passi da italiano. E vince anche il Napoli che vende il suo attaccante polacco per 3 milioni di prestito con obbligo di riscatto per altri 15 e 9 di bonus.

È il primo atto di una rappresentazione spettacolare, con un turnover di centravanti senza precedenti. Ma vediamo ieri come sono andate le cose nella sede della Roma. Il Ceo giallorosso Guido Fienga ha ricevuto nella tarda mattinata David Pantak e Fabrizio De Vecchi (rappresentanti del polacco) e l’intermediario Gabriele Giuffrida. Un summit iniziato in discesa dopo i segnali di avvicinamento della sera precedente: una svolta significativa. Poi, nel pomeriggio la fumata bianca e il successivo conteggio con il Napoli per la buonuscita di Arek: soprattutto la chiusura della causa per la multa. Una corsa contro il tempo.

Se oggi Milik avrà il via libera di De Laurentiis, si sottoporrà alle visite mediche. Prima, però, Milik volerà vicino Innsbruck, dove la Roma vuole che gli siano controllate le ginocchia, entrambi andate incontro alla rottura del legamento crociato durante gli anni di Napoli. E se tutto filerà liscio già stasera Dzeko potrà partire per Torino e sbrigare le sue pratiche con i bianconeri. Del resto i termini per il suo passaggio alla Juve sono chiari da tempo: 15 milioni per il cartellino e un biennale (con opzione per il terzo) da 7,5 milioni netti a stagione. Pirlo è pronto a mandarlo in campo domenica con la Samp e Paratici si sta adoperando per accontentarlo, ma è evidente che tutti i tasselli devono incastrarsi alla perfezione.

Con i 15 milioni di Dzeko, la Roma metterà a bilancio una plusvalenza di 12,5 milioni (Edin oggi «pesa» per 2,4 milioni). Plusvalenza che piazzerà anche il Napoli con Milik, visto che i 30 milioni pagati nel 2016 all’Ajax sono stati già in gran parte ammortati. Nell’operazione finiranno al club azzurro anche due giovani giallorossi del 2003: gli attaccanti Simone Modugno e Samuele Meloni (fino a ieri mattina si era parlato di Bouah e di Chierico).

Milik, ovviamente, prima di firmare per la Roma dovrà però prolungare il suo contratto con il Napoli per un altro anno (fino al 2022 alle stesse cifre), visto che è in scadenza di contratto e in questa situazione non potrebbe andare tecnicamente in prestito alla Roma (dove guadagnerà 4,5 milioni, più 500mila euro di bonus).

“Vengo a Roma per far bene“, ha detto il polacco agli amici. E proprio mentre lui arriva Cengiz Under se ne va. Il turco farà questa mattina a Villa Stuart le visite mediche per il Leicester, che verserà alla Roma 3 milioni per il prestito più 25 per l’obbligo di riscatto. Intanto la Roma segue con attenzione la candidatura di Mattia De Sciglio (gradito a Fonseca). Dopo il no di Kardsorp al Genoa, si attendono notizie sulle uscite di Santon o Fazio. Ma il difensore juventino (che ha detto sì, sperando nell’azzurro) è ancora in orbita giallorossa.