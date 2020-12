Milanese, Tripi e Ciervo: ecco i tre baby in rampa di lancio

Due hanno già esordito, un altro potrebbe farlo domani sera. E magari in corsa ci sarà spazio per tutti e tre e chissà che uno non riesca anche a giocare dal via, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Insomma, il fatto che la Roma abbia già la qualificazione in tasca ai sedicesimi di finale aiuterà Fonseca a lanciare i ragazzi della Primavera su cui sta lavorando da un po’. E tra questi, appunto, ci sono Tommaso Milanese, Filippo Tripi e Riccardo Ciervo.

Sono tutti e tre 2002. Ciervo in prima squadra ci è già finito da un po’ e che potrebbe giocare uno scampolo di gara alle spalle di Mayoral, magari dando il cambio a uno dei due trequartisti. Lui nella Primavera di papà De Rossi gioca più largo, ma ha l’uno contro uno e può sfruttare il talento negli ultimi 25-30 metri di campo. Sono tutte e tre degli ottimi prospetti e alcuni dei segreti basilari dell’avvio stellare della Primavera giallorossa.

E se il Covid-19 non avesse messo fuori causa Nicola Zalewski, facile che anche lui avrebbe potuto avere una chance importante.