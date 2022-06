Milan, subito Zaniolo o De Ketelaere per rinascere anche in Europa

Dialogo con la Roma per ridurre la distanza sulla valutazione, anche con una contropartita Avanti con il Bruges per il talento della nazionale belga: costa 40 milioni

Il club si siederà per rinforzare la squadra con giovani di prospettiva, investimenti sì ma mirati. Con Zaniolo e De Ketelaere verrà seguita la linea che in passato aveva portato in rossonero Leao e Tonali, ma anche Kalulu e Saelemaekers. Con un tratto distintivo in più: nessuno degli ultimi quattro aveva un’esperienza europea consolidata. Quanto fatto nei tornei nazionali era abbastanza per credere che potessero contribuire alla scalata del Milan ai vertici della Serie A.

Il Milan di RedBird prepara i suoi primi colpi milionari: nell’affare Zaniolo occorrono tutte le cautele e diplomazie possibili. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è d’attualità a Roma ormai da settimane: i rossoneri sono pronti a inserirsi in caso di mancato accordo. In una fase successiva andrebbe ridotta la distanza nella valutazione del giocatore che ne fanno le due parti. Quella giallorossa non scende dai 65 milioni, preferibilmente cash. Quella rossonera non va oltre i quaranta, da scontare a 25 con l’inserimento di una contropartita tecnica. Il tentativo di includere Saelemaekers non ha convinto la Roma, una soluzione alternativa prevede il coinvolgimento di Rebic.