Milan, sorpresa Ibra. Torna ad allenarsi e parte in panchina

Zlatan Ibrahimovic rimetterà piede a San Siro, con ogni probabilità, domani pomeriggio, scrive La Gazzetta dello Sport.

Tasterà il prato che lui e il suo Milan non calpestano da quasi tre mesi, inquadrerà con la mente lo specchio della porta in cui si è stampato l’ultimo gol rossonero, ovviamente firmato Ibra. Poi si accomoderà in panchina, e non è detto che ci rimanga per novanta minuti: ora che Zlatan è tornato, tenerlo fermo a guardare è un’impresa quasi impossibile.

A un mese esatto dall’infortunio che fece tremare il Milan, Ibra è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ora è abile e arruolabile per la supersfida di domani alla Roma e occorre un grande esercizio di fantasia per immaginare che Pioli possa lasciarlo fuori dalla lista dei convocati. Anche se la lesione muscolare al polpaccio destro è stata smaltita relativamente da poco e anche se Ibra questo pomeriggio avrà appena due allenamenti sulle gambe: se le cose dovessero mettersi male, lo svedese è pronto a dare il suo contributo.

Come Kjaer, che ha recuperato dalla contusione al ginocchio che lo aveva fermato dopo Lecce e dovrebbe tornare al suo posto accanto a Romagnoli: due ex giallorossi pronti a fermare Dzeko.