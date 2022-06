Milan, si studia la formula giusta per arrivare a Zaniolo

Per convincere la Roma serve una contropartita gradita. Con il Milan si discute anche il riscatto di Florenzi

Il Milan gioca su due tavoli, da una parte Nicolò Zaniolo, dall’altra Charles De Ketelaere: entrambi sono l’ideale per vestire di fantasia, tecnica e gol la fascia destra della trequarti rossonera, come scrive Marco Fallisi su La Gazzetta dello Sport. La strada che conduce al gioiello della Roma e della Nazionale è tortuosa ed è per questo che i primi approcci si sono materializzati sotto forma di una proposta strutturata in due parti: una somma cash, 25 milioni, più una contropartita tecnica, il cartellino di Saelemaekers (valutato 20 milioni). La formula non ha funzionato perché l’esterno belga non è il profilo più funzionale al progetto di Mourinho, che preferirebbe altri giocatori della rosa di Pioli. Senza un accordo tra Zaniolo e la Roma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, i giallorossi ascolteranno con più attenzione le proposte in arrivo: i prossimi giorni serviranno a capire se qualcosa si smuoverà sul fronte. Un'altra certezza è che a breve Milan e Roma dovranno confrontarsi per discutere il riscatto di Florenzi. L’occasione servirà un assist per tornare sul discorso Zaniolo.