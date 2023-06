Milan, Scamacca-Giroud l’idea forte. Morata ok a 10 milioni

Ci sono almeno 3 candidati al 9 del Milan , scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport : il numero è stampato sulle maglie di Giroud , ma il club vuole raddoppiare. Non più un solo centravanti di ruolo, servono almeno un paio di attaccanti affidabili. L’obiettivo, stando alla matematica, è moltiplicare i gol: la produzione offensiva è stata un limite della squadra della scorsa stagione rossonera. Al fatturato hanno contribuito soprattutto Leao e Giroud, mentre è stato prossimo allo zero il contributo delle altre punte in rosa. Ora che il centrocampo è stato rinforzato con Loftus-Cheek e l’esterno di destra armato dei cross di Pulisic, serve qualcuno in area che la butti dentro.

Il Milan ha ben presente la scheda del candidato Gianluca Scamacca: 24 anni, un potenziale espresso e in gran parte ancora da esprimere. Nella logica aziendale del club, perfetto: l’investimento avrebbe rischi contenuti, Scamacca ha ormai esperienza in Serie A e in campo europeo, e buone possibilità di valorizzarsi ulteriormente in rossonero. Anche i guai fisici sono superati: ha completato il recupero dall’operazione al ginocchio destro, necessaria dopo la lesione al menisco che ad aprile lo aveva costretto a chiudere in anticipo la sua prima stagione inglese. In totale con il West Ham, tra Premier League e coppe, ha segnato 8 gol in 27 presenze. A giudicare dalle foto in costume in Sardegna e dai tuffi dalla barca, il fisico sembra allenato e i problemi ormai un ricordo. Gli inglesi oggi vorrebbero rientrare dalla spesa e non cedere il giocatore in prestito. Soluzione (con eventuale opzione di riscatto) gradita invece al Milan. C'è però la forte concorrenza della Roma.