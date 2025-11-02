Milan-Roma, San Siro esaurito. Oltre 4 mila i romanisti

San Siro stasera sarà esaurito e verrà toccata quota 75.000 spettatori. Sul sito del club di via Aldo Rossi ieri i tagliandi erano introvabili in qualsiasi settore. Oltre 4.000 quelli venduti nel settore ospiti: l'esodo dei tifosi giallorossi sarà di quelli importanti. Tanti i vip attesi, come scrive Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport. Non mancherà neppure l'ex ad milanista Galliani e il presidente della Lega Calcio Serie A, Simonelli.