Milan-Roma: per i giallorossi c’è prima la Lazio, per i rossoneri dopo c’è l’Inter

Milano-Roma andata e ritorno: la trasferta non è così impegnativa (in Europa League se ne sono viste di molto più scomode) ma si inserisce in un calendario fitto di eventi e di viaggi, come riporta La Gazzetta dello Sport. Milan e Roma hanno cerchiato di rosso il giovedì 11 e quello del 18 aprile, andata e ritorno delle sfide dei quarti di Europa League. Dopo l'andata di coppa il Milan farà visita al Sassuolo il 14 aprile. Quattro giorni dopo il ritorno d'Europa all'Olimpico e una volta tornati a Milano il derby in casa rossonera con un incubo che turba le notti dei milanisti: il possibile scudetto nerazzurro festeggiato in casa Milan. Non è più agevole il calendario che aspetta Daniele De Rossi, che domani ospiterà il Sassuolo andando in cerca di una vittoria che sarebbe pesantissima in funzione del traguardo-Champions. Poi, prima della sfida di San Siro, due impegni non certo facili: prima il Lecce del nuovo allenatore Gotti a Pasquetta, nel Salento; poi il derby con la Lazio.