Milan, nella lista di Maldini ci sono Bremer, Sanches e il sogno Zaniolo

Il dirigente rossonero a La Gazzetta ha parlato di un tris d’acquisti. Per l’attacco (a parte Origi) resta in pole pure Scamacca

Redazione

Chiamiamoli pure i desideri di Paolo Maldini. Sono gli innesti per il salto di qualità del Milan: "Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions", come specificato nell’intervista in esclusiva alla Gazzetta di ieri. Il responsabile dell’area tecnica rossonera e il d.s. Ricky Massara sono da mesi a caccia di rinforzi, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport.

Alcuni di questi obiettivi si sono fatalmente allontanati, se non proprio evaporati. In altri casi le trattative sono entrate in un pericoloso stallo, con i relativi rischi. Partiamo dalla difesa e da quel nome ormai sempre più lontano: quello di Botman. A gennaio il centrale olandese sembrava già pronto ad indossare i colori rossoneri. Invece il tempo ha raffreddato i contatti con il club francese e fatto cambiare anche determinate valutazioni in via Aldo Rossi. Ora sta prendendo corpo una candidatura particolarmente di moda, quella del brasiliano Bremer, gioiello del Torino. Passando al centrocampo nelle valutazione dello staff tecnico rossonero ha sempre grande considerazione il portoghese Renato Sanches, legato al Lilla per un solo anno. In questo caso il giocatore ha espresso il gradimento al trasferimento e la sua attuale società non può chiedere una cifra esorbitante per il cartellino. Insomma, l’operazione non avrebbe contorni economici dispendiosissimi: diciamo tra i 10 e i 15 milioni.

E veniamo agli investimenti più costosi, quelli per il fronte offensivo. Sì parla da mesi di un centravanti giovane e il nome di Gianluca Scamacca è ricorrente, anche se quella quotazione da 40 milioni del Sassuolo appare un evidente ostacolo. È diverso il discorso per l’ala destra, il ruolo in cui il Milan vuole rafforzarsi in maniera importante. Nell’agenda di Maldini e Massara bisogna mettere in evidenza Nicolò Zaniolo, fresco protagonista della vittoria della Roma in Conference League. Lì davanti il talento di Massa darebbe fisicità e tecnica per l’atteso salto di qualità. Ma anche in questo caso l’acquisto comporta costi rilevanti, visto che la Roma non vuole privarsene, a dispetto di quel contratto ancora in scadenza nel 2024. Il club giallorosso lo valuta 65-70 milioni. E poi sullo sfondo c’è sempre la Juventus. È il motivo per cui il manager rossonero vorrebbe accelerare i tempi per capire se davvero è possibile approfondire questa trama.