Milan, Juve, Inter e Roma: multe e mercato sotto controllo, poi rischio coppe

I club sono soggetti anche a misure sportive con la condizionale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi subiranno restrizioni di liste e di mercato. La dilazione in quattro anni chiesta da Roma e Inter non è “gratis”, i due club subiranno anche misure sportive immediate e da subito, per due stagioni, non potranno inserire nuovi acquisti a meno che la differenza acquisti-vendite non sia positiva. Dal 2023-24 fino al 2026-27, i due club non potranno iscrivere più di 23 giocatori nella lista A, invece di 25, esclusi gli home grown.