Milan, Giroud oggi può tornare in gruppo. Ibra e Pobega gli unici indisponibili

Olivier Giroud si prepara a scattare verso la Roma. Nell’allenamento previsto per questa mattina a Milanello il centravanti francese può tornare in gruppo, dopo il lavoro personalizzato di ieri. Il fastidio al tendine e al polpaccio per i colpi rimediati tra l’andata e il ritorno dei quarti di Champions con il Napoli è ormai alle spalle e ,così, Pioli potrà contare sul suo attaccante principe nella sfida Champions contro i giallorossi di Mourinho. Il tecnico rossonero avrà quindi a disposizione gran parte della rosa a disposizione, con anche il ritorno di Calabria dalla squalifica. Gli unici out saranno Tommaso Pobega, fermatosi per una frattura costale composta dopo uno scontro in allenamento alla vigilia della partita col Lecce, e Zlatan Ibrahimovic, uscito zoppicando per un problema al polpaccio durante il riscaldamento a bordo campo sempre nel 2-0 ai salentini di domenica scorsa a San Siro.