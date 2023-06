Milan, è Scamacca il primo 9 nella lista

Per combattere la tristezza da addio di Tonali, i tifosi del Milan possono pensare a due calciatori in arrivo. Sono due Blues, due giocatori del Chelsea: Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. E l'attaccante? Ci vorrà un po’ di tempo ma il Milan mette in fila le idee, scrive Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Il no di Marcus Thuram, che ha scelto l’Inter, ha inevitabilmente spiazzato. Una nuova fase però è cominciata e i primi due nomi in lista sono chiari: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Scamacca ha 24 anni e può arrivare in prestito dal West Ham. La sua prima stagione inglese non è andata bene e Gianluca in Italia tornerebbe volentieri. Su di lui, ragionamenti in corso nel Milan: da capire quanto potrebbe dare e, certo, quanto costerebbe. Alvaro Morata vive una condizione opposta: ha trent’anni e nell’ultima stagione all’Atletico ha segnato 15 gol, un classico per lui che da dieci anni ha una continuità impressionante. Mai un bomber seriale, mai una stagione deludente. Sia per lui sia per Scamacca la corsa è appena cominciata: nei prossimi giorni sarà tempo di incontri e dialoghi sulle cifre delle due operazioni.