Milan e Florenzi viaggiano spediti

Nell’affare Florenzi-Milan ci sono le volontà contrapposte dei club e quella del giocatore che vuole trasferirsi in rossonero. Per Pioli sarebbe una soluzione importante, in un ruolo dove attualmente in rosa c’è il solo Calabria....

Redazione

Nell'affare Florenzi-Milan ci sono le volontà contrapposte dei club e quella del giocatore che vuole trasferirsi in rossonero. Per Pioli sarebbe una soluzione importante, in un ruolo dove attualmente in rosa c'è il solo Calabria. L'agente del giocatore Alessandro Lucci lavora per cucire la distanza tra le società, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il Milan voleva solo un prestito secco e si è da poco convinto a inserire il diritto di riscatto. La Roma vuole monetizzare la cessione. Con il dialogo si potrà trovare un'intesa, ma servono altri appuntamenti. L'alternativa per il Milan, se l'affare dovesse saltare, sarebbe Sergino Dest.