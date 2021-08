Milan, avanti tutta su Florenzi: domani nuovi contatti

Il terzino vuole solo Pioli: l'agente è al lavoro per trovare una mediazione tra il desiderio della Roma di incassare subito e quello dei rossoneri di non impegnarsi quest'anno

Se per il Milan Adli è vicino, Florenzi può esserlo ancora di più. Domani sono previsti nuovi contatti telefonici, e se le parti riprendono a parlarsi è per arrivare a una soluzione, scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport. Il Milan lo vuole per completare il parco esterni: Florenzi lo farebbe con la sua qualità tecnica e la disponibilità tattica del terzino perfettamente capace di adattarsi a esterno (e in altri ruoli, volendo). Lui vuole il Milan, tanto da averlo già reso noto alla società e a Mourinho: vuole seguire la strada per Milano, senza prendere in considerazione altre direzioni. Per ragioni di bilancio il Milan non vuole impegnarsi subito, i giallorossi vogliono invece passare immediatamente all’incasso. Un incastro che soddisfi tutti è ancora possibile, motivo per cui pur conoscendo le rispettive versioni nessuno ha ancora lasciato il tavolo di trattativa. L’agente Lucci è impegnato in prima linea nel lavoro di mediazione. Il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni è la via per l’intesa. L’eventuale cifra necessaria per l’acquisto definitivo il passo immediatamente successivo.