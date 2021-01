Micki k.o: compleanno amaro. Mercato: forte rilancio per Reynolds

Uno strano compleanno quello di ieri di Henrikh Mkhitaryan, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Per il momento, per le sensazioni e anche per le sue noie fisiche. Ieri, infatti, il jolly offensivo della Roma ha lavorato a parte a causa di alcuni fastidi muscolari, esattamente come lo spagnolo Pedro. È chiaro che la cosa preoccupa un po’ tutti nella Roma, visto che Micki è attualmente la luce più intensa della squadra di Fonseca.

L’armeno, infatti, con il gol segnato allo Spezia ha raggiunto quota dieci gol stagionali, a cui vanno aggiunti anche i dieci assist. Con le due ultime partite (il derby con la Lazio e lo Spezia) sono maturate tutte le condizioni per il rinnovo automatico del suo contratto-

Intanto, però, la Roma ha anche rilanciato per Bryan Reynolds, superando la Juventus nel gradimento del giocatore. Al giovane terzino americano, che dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, è stata presentata un’offerta più alta rispetto a quella precedente.