Mkhitaryan ha 48 ore per svincolarsi. La Roma rilancia: un anno in più

L’armeno entro la mezzanotte di domani può svincolarsi con una pec

Meno di 48 ore. Quelle che separano la Roma e Mkhitaryan dalla verità. L’armeno, infatti, entro la mezzanotte di domani può svincolarsi dalla Roma con una pec in cui – in caso – va comunicata la voglia di non volersi avvalere della clausola di rinnovo del contratto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Clausola già scattata e che la Roma ha reso operativa. Nel frattempo, però, il club per invogliare Micki a restare ancora in giallorosso gli ha offerto un anno di contratto in più. Oltre, ovviamente, ad un contratto più ricco rispetto a quello attuale (tre milioni di euro più uno di bonus, anche qui molto facili da raggiungere). Entro domani, dunque, si aspetta la risposta dell’armeno.