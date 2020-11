“Mi chiamo Francesco Totti” su Sky. Lunedì la prima visione tv

Dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Roma e lo strepitoso successo avuto nelle sale cinematografiche italiane ad ottobre, lunedì “Mi chiamo Francesco Totti” sarà in prima visione anche su Sky. È il docufilm del regista Alex Infascelli sulla storia di Francesco Totti, dall’infanzia fino al giorno del suo addio al calcio, il 28 maggio 2017. Il film, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”, andrà in onda su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A e sarà disponibile poi anche on demand su Sky e in streaming su Now Tv.

Il film è stato tratto dal libro “Un capitano”, scritto da Totti con Paolo Condò. In quasi due ore di immagini, Totti si racconta in prima persona, commentando un po’ tutte le fasi salienti della sua vita: gli amici, la famiglia, la Roma, la Nazionale e la famiglia, con l’amore per Ilary e i tre splendidi figli. E poi i successi e le delusioni, il rapporto controverso con Spalletti e quello con l’amico fidato Vito Scala.