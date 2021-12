Mexes: “Ho ricordi bellissimi della Roma di Spalletti-Andreazzoli”

L'ex difensore: "Insieme costruirono intorno a Totti e De Rossi, i nostri fuoriclasse, una Roma che giocava davvero un bel calcio. Io migliorai molto"

"Quello vissuto a Roma con il connubio Spalletti-Andreazzoli è stato uno dei periodi più belli della mia carriera. Erano in grande sintonia, vedevano lo stesso calcio, ma si capiva fossero anche amici. Insieme costruirono intorno a Totti e De Rossi, i nostri fuoriclasse, una Roma che giocava davvero un bel calcio. Io migliorai molto. Perrotta correva per 10..." racconta Philippe Mexes a La Gazzetta dello Sport parlando della sfida Napoli-Empoli. Nella classifica dei suoi allenatori dove li mette? "Luciano primo in assoluto senza dubbio. Aurelio a ruota, del resto era il suo secondo... Attenzione perché a volte l’allievo può superare il maestro, anche se il Napoli è più forte e Spalletti vuole inseguire quel sogno scudetto che a Roma ci sfuggì per poco. Ma eravamo davvero una bella squadra. Ricordi bellissimi".